Здравствуйте. Вы знаете что такое арбитраж трафика, чем CPC отличается от CPM, что такое медиабаинг, какие таргетинги есть во ВКонтакте, Facebook, что такое тизерные и пуш рекламные сети, что такое TDS, трекер, прелендинг, EPC и прочее? ...
- $2000Копирайтинг11 заявокЗакрыт4 года назад
- $200
Необходимо сделать сайт на Wordpress – каталог интернет-магазинов. Нужно нарисовать шаблон с нуля и сверстать тему. То есть, работа – это дизайн + верстка. Весь функционал можно реализовать посредством движка и плагинов. Требуемый функционал: - блок "Избранное" ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно писать обзоры интернет-магазинов, в районе 1000-2000 символов каждый. Со скриншотами, с выделением интересных особенностей. Часть исходящей информации о магазине будет предоставляться. От вас нужна цена за 1000 знаков и предполагаемый объем в сутки. Также нужно ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Здравствуйте. Нужно написать 100-150 статей в районе 2-5 тысяч знаков по тематике интернет-маркетинга, CMS, трафика, работы с партнерскими программами, аналитикой и пр. По сути, мне нужен человек с начальными навыками рекламщика, который при этом еще и ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно нарисовать меню для паблика ВКонтакте. Плюс, необходимо сверстать в wiki-разметке ВКонтакте пункты меню. Пожалуйста, показывайте ваши работы. Указывайте сроки и цену. Оплата – Webmoney. BL – 300. Спасибо заранее!Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Привет, друзья! Есть клуб скидок на одежду. Нужно сделать промо-ролик до 1 минуты с красивой инфографикой и озвучкой. Текст предоставим. Ваши предложения, сроки, стоимость и примеры прошу в комментарии к проекту. Спасибо!Видеомонтаж12 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Для интернет-магазина креативных гаджетов и предметов интерьера нужны баннеры Flash и Gif популярных форматов. Оставляйте свои цены и ссылки на портфолио. Пожалуйста, отвечайте только если вы свободны и можете взяться за работу сегодня-завтра.Баннеры10 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Блогу об интернет-рекламе, поисковом и социальном продвижении требуется комментатор. Необходимо к каждому новому посту от разных ников писать по 20 небольших живых комментариев (отзывы, вопросы к автору и тыды). В месяц ~15 постов выходит, ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Есть уже сверстанный макет под Livestreet. Ищу программиста, который поставит необходимые плагины и сделает некоторые доработки, к примеру вывод пользователю только выбранные им категории информации. Важный момент – вы должны иметь опыт работы с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Имеется блог на Wordpress – http://wildo.ru , нужно сделать хорошую (!!!) мобильную версию. Самое главное – сайт должен одинаково корректно открываться на всех (или почти всех) мобильных устройствах. Чаще всего его посещают с iOS ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Приветствую! Есть 2 сайта. Один текстовая библиотека – http://spinorum.ru/page/, другой – видео библиотека http://spinorum.ru/video/. Они сделаны на двух разных движках, причем самописных. Мне нужно объединить их под управление одним удобным движком по вашему выбору, сохранив функционал. ...Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Для блога об интернет-рекламе, твиттере, поисковом и социальном продвижении требуется постер. Необходимо к каждому новому посту от разных ников писать по 20 небольших живых комментариев (отзывы, вопросы к автору и тыды). В месяц ~15 постов ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $400
Здравствуйте. Я намерен создать блог на тему бизнеса в интернете, и мне необходим аккуратный и презентабельный дизайн (макет). Вот блог, который мне очень нравится внешне, wildo.ru/. За исключением дельфина конечно. Если вы можете сделать что-то ...Дизайн сайтов97 заявокЗакрыт14 лет назад
В статье 4-6к символов, после нее будут и другие. Необходимо иметь представление о маркетинге и коммуникациях. Студенты не интересуют. Очень серьезные требования к качеству. От вас здесь оплата за 1000 знаков и сроки. В личку не ...Переводы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужно размещать информацию о сайтах на досках объявлений и в каталогах. Ключевики и описания есть. В месяц нужно около 300-400 ссылок с ресурсов. Здесь пишите цену и оставляйте номер icq. Предпочтение цене за 1 каталог/доску. Ваши предложения видны только ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно придумать доменное имя для новостного проекта в .ru или .com. До пяти символов, никаких тире и числовых знаков. Если понравятся несколько - куплю несколько. Писать в проект, сообщения другим не видны. П.С. До "100$" - это ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
Нужен постинг и поддержка общения на различных тематических форумах. Рекламируем услуги хостинга. 1$ - 1 форум. Если не приносите хороший трафик - работа не оплачивается. Кто уверен в своих силах - прошу.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Нужно социальное продвижение Хостинга(никаких СЕО). От вас требуются предложения по привлечению целевых посетителей на сайт. Естественно, будет хороший бюджет, вам оплата за услуги. Это может быть поиск рекламных площадок или ещё что-то. Если у Вас ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Нужно размещать информацию о сайтах на досках объявлений и в каталогах. Ключевики и описания есть. В месяц нужно около 300-400 ссылок с ресурсов. Здесь пишите цену и оставляйте номер icq. Предпочтение цене за 1 каталог/доску. Ваши предложения видны только ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад