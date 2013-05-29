HeyDesign

Игорь Южин HeyDesign

 
37 летУкраина/Хмельницкий
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Статьи про арбитраж трафика, медиабаинг, SEO, SMM, заработок

    $2000

    Здравствуйте. Вы знаете что такое арбитраж трафика, чем CPC отличается от CPM, что такое медиабаинг, какие таргетинги есть во ВКонтакте, Facebook, что такое тизерные и пуш рекламные сети, что такое TDS, трекер, прелендинг, EPC и прочее? ...

    WordPress
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание сайта на Wordpress

    $200

    Необходимо сделать сайт на Wordpress – каталог интернет-магазинов. Нужно нарисовать шаблон с нуля и сверстать тему. То есть, работа – это дизайн + верстка. Весь функционал можно реализовать посредством движка и плагинов. Требуемый функционал: - блок "Избранное" ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обзоры интернет-магазинов

    Здравствуйте. Нужно писать обзоры интернет-магазинов, в районе 1000-2000 символов каждый. Со скриншотами, с выделением интересных особенностей. Часть исходящей информации о магазине будет предоставляться. От вас нужна цена за 1000 знаков и предполагаемый объем в сутки. Также нужно ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт – интернет-маркетинг, трафик, CMS и тп

    $1000

    Здравствуйте. Нужно написать 100-150 статей в районе 2-5 тысяч знаков по тематике интернет-маркетинга, CMS, трафика, работы с партнерскими программами, аналитикой и пр. По сути, мне нужен человек с начальными навыками рекламщика, который при этом еще и ...

    WordPress
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать меню для группы ВКонтакте

    Нужно нарисовать меню для паблика ВКонтакте. Плюс, необходимо сверстать в wiki-разметке ВКонтакте пункты меню. Пожалуйста, показывайте ваши работы. Указывайте сроки и цену. Оплата – Webmoney. BL – 300. Спасибо заранее!

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Промо-ролик для скидочного клуба

    Привет, друзья! Есть клуб скидок на одежду. Нужно сделать промо-ролик до 1 минуты с красивой инфографикой и озвучкой. Текст предоставим. Ваши предложения, сроки, стоимость и примеры прошу в комментарии к проекту. Спасибо!

    Инфографика
    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна пачка Flash-баннеров

    Здравствуйте. Для интернет-магазина креативных гаджетов и предметов интерьера нужны баннеры Flash и Gif популярных форматов. Оставляйте свои цены и ссылки на портфолио. Пожалуйста, отвечайте только если вы свободны и можете взяться за работу сегодня-завтра.

    Flash
    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Комментатор блога (интернет-реклама, SEO, SMM)

    Здравствуйте. Блогу об интернет-рекламе, поисковом и социальном продвижении требуется комментатор. Необходимо к каждому новому посту от разных ников писать по 20 небольших живых комментариев (отзывы, вопросы к автору и тыды). В месяц ~15 постов выходит, ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Livestreet

    Здравствуйте. Есть уже сверстанный макет под Livestreet. Ищу программиста, который поставит необходимые плагины и сделает некоторые доработки, к примеру вывод пользователю только выбранные им категории информации. Важный момент – вы должны иметь опыт работы с ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать мобильную версию сайта на Wordpress

    Здравствуйте. Имеется блог на Wordpress – http://wildo.ru , нужно сделать хорошую (!!!) мобильную версию. Самое главное – сайт должен одинаково корректно открываться на всех (или почти всех) мобильных устройствах. Чаще всего его посещают с iOS ...

    WordPressСайт на WordPressAndroidiOS
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести сайт на CMS

    Приветствую! Есть 2 сайта. Один текстовая библиотека – http://spinorum.ru/page/, другой – видео библиотека http://spinorum.ru/video/. Они сделаны на двух разных движках, причем самописных. Мне нужно объединить их под управление одним удобным движком по вашему выбору, сохранив функционал. ...

    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется комментатор

    Здравствуйте. Для блога об интернет-рекламе, твиттере, поисковом и социальном продвижении требуется постер. Необходимо к каждому новому посту от разных ников писать по 20 небольших живых комментариев (отзывы, вопросы к автору и тыды). В месяц ~15 постов ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Качественный дизайн блога

    $400

    Здравствуйте. Я намерен создать блог на тему бизнеса в интернете, и мне необходим аккуратный и презентабельный дизайн (макет). Вот блог, который мне очень нравится внешне, wildo.ru/. За исключением дельфина конечно. Если вы можете сделать что-то ...

    Дизайн сайтов97 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевести статью на тему маркетинга (англ)

    В статье 4-6к символов, после нее будут и другие. Необходимо иметь представление о маркетинге и коммуникациях. Студенты не интересуют. Очень серьезные требования к качеству. От вас здесь оплата за 1000 знаков и сроки. В личку не ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ручное размещение объявлений на доск. и каталогах

    Здравствуйте. Нужно размещать информацию о сайтах на досках объявлений и в каталогах. Ключевики и описания есть. В месяц нужно около 300-400 ссылок с ресурсов. Здесь пишите цену и оставляйте номер icq. Предпочтение цене за 1 каталог/доску. Ваши предложения видны только ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Придумать имя домена

    $100

    Нужно придумать доменное имя для новостного проекта в .ru или .com. До пяти символов, никаких тире и числовых знаков. Если понравятся несколько - куплю несколько. Писать в проект, сообщения другим не видны. П.С. До "100$" - это ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Целевой трафик (услуги хостинга)

    $200

    Нужен постинг и поддержка общения на различных тематических форумах. Рекламируем услуги хостинга. 1$ - 1 форум. Если не приносите хороший трафик - работа не оплачивается. Кто уверен в своих силах - прошу.

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исключительно социальное продвижение Хостинга

    Здравствуйте. Нужно социальное продвижение Хостинга(никаких СЕО). От вас требуются предложения по привлечению целевых посетителей на сайт. Естественно, будет хороший бюджет, вам оплата за услуги. Это может быть поиск рекламных площадок или ещё что-то. Если у Вас ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ручное/полуручное размещение на досках и каталогах

    Здравствуйте. Нужно размещать информацию о сайтах на досках объявлений и в каталогах. Ключевики и описания есть. В месяц нужно около 300-400 ссылок с ресурсов. Здесь пишите цену и оставляйте номер icq. Предпочтение цене за 1 каталог/доску. Ваши предложения видны только ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад