Здравствуйте. Нужно писать обзоры интернет-магазинов, в районе 1000-2000 символов каждый. Со скриншотами, с выделением интересных особенностей.

Часть исходящей информации о магазине будет предоставляться.

От вас нужна цена за 1000 знаков и предполагаемый объем в сутки. Также нужно быть на связи в Skype для переписки, чтобы обсуждать моменты.

Оплата по Webmoney. BL – 300.

Буду рад сотрудничать!