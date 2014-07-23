Написать 20 статей по имущественным вычетам

Нужно написать 20 статей, каждая 2к символов без пробелов + все оформлены в 1ом файле, как в прикрепленном примере. Уникальность не ниже 90% по Адвего.Плагиатус. Нормальные, читабельные статьи для людей. Точные темы для статей подберите сами. Ниже подробнее:

1. 12 статей ссылаются на http://verni-nalog.ru/nalogovye-vychety/pokupka-kvartiry с ключами: 2 раза "налоговый вычет при покупке квартиры", 2 раза "возврат подоходного налога при покупке квартиры", 2 раза "возврат налога при покупке квартиры", 2 раза "налоговый имущественный вычет", 2 раза "имущественный вычет при покупке квартиры", 2 раза "имущественный вычет". 1 ссылка 1 статья.

2. 8 статей ссылаются на http://verni-nalog.ru/nalogovye-vychety/pokupka-kvartiry с ключами: "тут", "здесь", "сюда", "по этой ссылке", "по ссылке", "посмотрите тут", "загляните сюда", "на этом сайте".

Указывайте, пожалуйста, ЦЕНЫ и СРОКИ.