Рерайт текстов для сайта видеонаблюдения

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Завершен4 заявки191 просмотр

Написать тексты для пользователей во все разделы каталога.

Объем текста, знаков (без пробелов): 800-1500

Срок выполнения: 3-4 суток

Написать тексты в карточке товара.Объем текста, знаков (без пробелов): 700-1000.

Сформировать комплекты из товаров и к ним изображения.

Исходники сайты на англ. языке.

Оплата 40 руб-1000 знаков.

Приветствуются знания в данной области.

11 лет назад
kariy
Ольга 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Отличный исполнитель! Работает очень быстро, и очень качественно! Буду обращаться еще. Все сроки соблюдены, работа сделана на отлично. Рекомендую!
Спасибо за интересную работу и оперативную оплату! Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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