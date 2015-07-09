Написание статей, обзоров на цветочную тематику

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  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок234 просмотра

К-во символов – 2000-2300 без пробелов

2-3 подзаголовка в статье, маркированные списки, уникальность не менее 96% по адвего

Интересует несколько вариантов сотрудничества:

1 - стоимость за 1000зн\бп и объемы в неделю

2 - стоимость с подготовкой фото-коллажей к такой статье (2-3 коллажа)+постинг статьи на сайт с коллажами и пропиской Title, Description, Keywords

3 - постинг готовых статей на сайт с вычиткой, подготовкой коллажаей и пропиской Title, Description, Keywords

Написание статей
11 лет назад
natalonya
Наталия 
44 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

A-Zoloto
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$200
30 дней
работа была выполнена качественно и в срок. рекомендую :)
Отличный заказчик! Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

A-Zoloto
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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