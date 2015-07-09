Написание статей, обзоров на цветочную тематику

К-во символов – 2000-2300 без пробелов

2-3 подзаголовка в статье, маркированные списки, уникальность не менее 96% по адвего

Интересует несколько вариантов сотрудничества:

1 - стоимость за 1000зн\бп и объемы в неделю

2 - стоимость с подготовкой фото-коллажей к такой статье (2-3 коллажа)+постинг статьи на сайт с коллажами и пропиской Title, Description, Keywords

3 - постинг готовых статей на сайт с вычиткой, подготовкой коллажаей и пропиской Title, Description, Keywords