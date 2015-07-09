Требуется наполнение сайта инвестиционного фонда, порядка 50 тыс. символов. Продающий контент! Бюджет 3 у.е. за 1000
Написание статей, обзоров на цветочную тематику
К-во символов – 2000-2300 без пробелов
2-3 подзаголовка в статье, маркированные списки, уникальность не менее 96% по адвего
Интересует несколько вариантов сотрудничества:
1 - стоимость за 1000зн\бп и объемы в неделю
2 - стоимость с подготовкой фото-коллажей к такой статье (2-3 коллажа)+постинг статьи на сайт с коллажами и пропиской Title, Description, Keywords
3 - постинг готовых статей на сайт с вычиткой, подготовкой коллажаей и пропиской Title, Description, Keywords
Выбранный исполнитель
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