Нужны именно люди, которые знают украинский. Ищу копирайтеров для несложной работы. Нужно описать учебники на сайте, в каждое описание 2-3 раза вставить ключ. На 1 текст - 1200-1500 зн.б.п., уникальность ...
Наполнение сайтов вопрос-ответов
На постоянную работу требуется копирайтер/рерайтер.
Задача:
Есть 4 сайта вопросов и ответов, работающих по принципу "Ответы.Майл". Нужно на каждый из этих сайтов, один раз в день, заходить и публиковать по 2 вопроса, т.е. каждый день задавать 8 вопросов. Вопрос состоит из:
1. Заголовка (10-100 знаков).
2. Текста (100-500 знаков).
3. 2-3 тега
Требования:
1. Все вопросы должны быть уникальными;
2. Вопросы не должны повторяться в приделах сайта.
Можно брать с ответов.мейл тематичный сайту вопрос, перефразировать его и публиковать.
Если набить руку, то 8 вопросов можно запостить за 20 минут, не чего сложного нет, просто нужна систематичность.
Пример вопроса: http://otvet.windows-phone-7.su/2286
Условия:
1. Понедельная оплата труда;
2. Без задержек и жалоб на обстоятельства. Плачу всегда в полном объеме;
3. Со временем возможно увеличении объемов работ и оплаты соответственно.
Оплата фиксированная - 3.000 руб/мес.
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