Наполнение сайтов вопрос-ответов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок207 просмотров

На постоянную работу требуется копирайтер/рерайтер.

Задача:

Есть 4 сайта вопросов и ответов, работающих по принципу "Ответы.Майл". Нужно на каждый из этих сайтов, один раз в день, заходить и публиковать по 2 вопроса, т.е. каждый день задавать 8 вопросов. Вопрос состоит из:

1. Заголовка (10-100 знаков).

2. Текста (100-500 знаков).

3. 2-3 тега

Требования:

1. Все вопросы должны быть уникальными;

2. Вопросы не должны повторяться в приделах сайта.

Можно брать с ответов.мейл тематичный сайту вопрос, перефразировать его и публиковать.

Если набить руку, то 8 вопросов можно запостить за 20 минут, не чего сложного нет, просто нужна систематичность.

Пример вопроса: http://otvet.windows-phone-7.su/2286

Условия:

1. Понедельная оплата труда;

2. Без задержек и жалоб на обстоятельства. Плачу всегда в полном объеме;

3. Со временем возможно увеличении объемов работ и оплаты соответственно.

Оплата фиксированная - 3.000 руб/мес.

11 лет назад
rod-on
Родион 
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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