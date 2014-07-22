Создать и разместить отзывы на маркете Яндекса

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок250 просмотров

Нужны фрилансеры любых специальностей из Москвы (Московской области), Санкт-Петербурга (или Ленинградской области), для написания отзывов на яндекс-маркете. Оплата 100-150 руб на Вебмани или ЯД, если отзыв будет на месте не менее 5 дней.

Требование к кандидатам: рейтинг, отзывы.

11 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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