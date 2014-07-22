Англоязычные копирайтеры

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок256 просмотров

Нужны авторы, которые пишут хороший текст на английском языке. Есть постоянные и периодические заказы на разные тематики, от истории блюза до фармацевтики и гемблинга. Количество заказов растет, поэтому расширяем команду. Платим $2 за 1К символов без пробелов wm/privat24/paypal. Пожалуйста, не стоит тратить наше время, если Вас не устраивает цена и вы хотите поговорить об этом.

Хороший текст это:

- высочайшая грамотность

- отсутствие каких-либо ошибок

- отличная читаемость

- текст действительно интересный

- высокая уникальность

Идеально будет, если человек Вы в состоянии делать переводы с русского на английский и обратно.

Требования:

- умение отлично писать

- ответственность (очень важно, говорю сразу)

- адекватность

Как проходит отбор:

1. Кандидату необходимо выполнить маленькое тестовое задание на рерайт 700 символов.

2. Мы проверяем несколько тестовых заданий и связываемся с лучшими авторами.

3. Даем 2ое оплачиваемое тестовое ТЗ, большего объема.

4. Выбираем лучших.

Тестовое задание в приложении.

11 лет назад
opapax
Юрий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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