Нужны 2 рерайтера

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт47 заявок492 просмотра

Ищу ответственных исполнителей. грамоты научу, главное не пропадать из сети. Заказы есть постоянно. тематики разные, на первых этапах ставка 30р/1к рерайта, копирайт - 50. Оставляйте скайпы, выберу по выдержанному и не шаблонному отклику.

11 лет назад
bomfunk
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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