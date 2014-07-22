Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры! В скором времени откроется новый интернет-гипермаркет ТебеВезём.ру. Мы молодая, перспективная компания, которая хочет внести свою лепту в продажу непродовольственных товаров через, предлагая покупателям приобрести товары в рассрочку без первоначального взноса ...
Нужны 2 рерайтера
Ищу ответственных исполнителей. грамоты научу, главное не пропадать из сети. Заказы есть постоянно. тематики разные, на первых этапах ставка 30р/1к рерайта, копирайт - 50. Оставляйте скайпы, выберу по выдержанному и не шаблонному отклику.
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