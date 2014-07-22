Для постоянной работы требуется разбирающийся в теме рерайтер. Тематика для сайта pro-printer.org Нужно готовить SEO подготовленные рерайт-статьи (объем 2–3 килознаков) и добавлять на сайт через CMS Joomla, оформляя согласно требованиям (вставка одного изображения к ...
Тексты для каталога клиник
Необходимо составить описания стоматологических клиник г. Москвы для публикации в каталоге. Очень большой объем работы.
Оплата — от 30 руб. за 1000 знаков без пробелов Я.Деньгами или WMR, стандартный размер описания — от 300 до 500 збп. Техническое задание по ссылке: https://www.dropbox.com/s/eqdmx8usp3eodwo/%D0%A2%D0%97%20-%20%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2022.07.docx
Заявки фрилансеров
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