Тексты для каталога клиник

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Закрыт4 заявки226 просмотров

Необходимо составить описания стоматологических клиник г. Москвы для публикации в каталоге. Очень большой объем работы.

Оплата — от 30 руб. за 1000 знаков без пробелов Я.Деньгами или WMR, стандартный размер описания — от 300 до 500 збп. Техническое задание по ссылке: https://www.dropbox.com/s/eqdmx8usp3eodwo/%D0%A2%D0%97%20-%20%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2022.07.docx

11 лет назад
fat
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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