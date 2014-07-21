Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для постоянной интересной работы требуется разбирающийся в теме рерайтер. Нужно готовить большие статьи (объем 8-10 килознаков) и добавлять на сайт через CMS Wordpress, оформляя согласно нашим требованиям. ...
Наполнение форума
Наполнение форума с оплатой за посты. 25 центов = 1 пост. В день на стартовом этапе достаточно 3-4 поста. С одного или двух аккаунтов.
Задача - подогревать и развивать дискуссии, для активного вовлечения реальных пользователей.
Тематика форума - многоуровневый маркетинг (МЛМ), бизнес и заработок в интернете, инфо-бизнес.
Заявки фрилансеров
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