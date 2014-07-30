Три статьи на сайт

$100
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Завершен1 заявка101 просмотр

Нужно написать три статьи на сайт. Страницы - "Главная", "О компании", "Как купить". Статьи - самые важные на сайте, поэтому их качество должно быть соответствующим.

11 лет назад
Regtel
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$80
2 дня
Все прошло отлично. Рекомендую Марину в качестве грамотного специалиста.
Хороший заказчик. Оплата адекватная и своевременная, постоянно на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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