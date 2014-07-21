20 статей по 2000 сбп

$34
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок150 просмотров

Нужно написать 20 статей каждая по 2000 сбп.

Уникальность по текст.ру - 100%.

Ключ должен входить в тайтл и два раза в текст.

Более подробную информацию предоставлю исполнителю.

Срок сдачи: Четверг (24.07) или пятница (25.07) до 12:00 дня.

Оплата - 400 грн за проект.

11 лет назад
26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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