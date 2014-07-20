Нужны копирайтеры на медицинскую тематику, делать рерайт нескольких источников ТОП-10, вставляя нужные ключевые слова (это не так просто как кажется). Тариф - 40 руб/1000 знаков. Кто понравится - ...
Ищу копирайтера продающих текстов
Ищу толкового копирайтера продающих текстов, на постоянной основе. Важно чтобы человек знал в чем разница между сео статьями, миралинкс и статьями для сайта. Оплата 150 руб. за 1000 символов!
Заявки фрилансеров
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