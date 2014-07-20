Ищу копирайтера продающих текстов

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Закрыт37 заявок391 просмотр

Ищу толкового копирайтера продающих текстов, на постоянной основе. Важно чтобы человек знал в чем разница между сео статьями, миралинкс и статьями для сайта. Оплата 150 руб. за 1000 символов!

11 лет назад
maryna199030
Атамась 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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