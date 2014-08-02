Статьи для интернет-магазина обуви

Для нового обувного интернет-магазина требуется текстовое наполнение. Первая продукция - унты.

Начать хотелось бы с обзорной статьи по унтам. Если статья пройдет - перейдем к постоянному сотрудничеству по этому сайту.

Сразу оговорюсь, что тексты нужны продающие. Это не значит, что там реклама должна из всех щелей сквозить, но выгоды покупателю и призывы к действию быть должны. Кроме того, хотелось бы иметь в статьях полезную информацию. Ну и все это должно быть легко и интересно подано. Это касаемо статейного продвижения.

Второй вид работы - это описание самих унтов (как товаров каталога). Здесь по принципу - что вижу о том пишу. Разновидностей около сотни, и понятно, что многие отличаются друг от друга только отделкой. Поэтому будем комбинировать описание полезных свойств модели + внешний вид отделки.

Первое задание - обзорная статья по унтам (2 - 2,5 тыс. збп), и пробное заполнение одной карточки товара. Фото вышлю выбранному исполнителю.

Если есть опыт аналогичных работ - очень прошу дать ссылки или переслать в виде текста. Ну и, конечно, жду от вас расценки.