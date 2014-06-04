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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Быстрая работа, легкий увлекательный стиль, грамотное изложение. В общем все на высоком уровне. Мои рекомендации, и пожелание Ирине дальнейших успехов.
Ответный отзыв
Очень приятное сотрудничество! Евгений все детально объясняет, подробно отвечает на все вопросы. Всегда на связи. Легкое и вежливое общение. Снисходительный, понимающий работодатель! Сотрудничеством очень довольна. Всем рекомендую!
$1
10 баллов
9 лет назад
Доволен сотрудничеством с Ирой. Чуть-чуть затянули со сроками, но объем работ был достаточной большой. Тексты получились хорошие, качественные. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Очень довольна работой с Антоном. Лояльный работодатель, все объясняет и подробно рассказывает. Со сроками не "давит". Оплата всегда своевременная. Всем рекомендую!
$1
10 баллов
10 лет назад
необходимо было написать 2 уникальные статьи. С данной задачей Ирина справилась отлично. Показала себя грамотным, образованным и коммуникабельным человеком. Очень приятно было с ней работать. Рекомендую и остальным!
Ответный отзыв
Наркас отличный работодатель. Постоянно на связи, оплата моментальная. Очень лояльная в работе и сроках. Спасибо. Всем рекомендую!
$4
10 баллов
10 лет назад
Ирина показала себя как грамотный копирайтер. С первой же статьи отлично себя зарекомендовала! Сотрудничаю и буду продолжать с ней сотрудничать и дальше. Статьи интересные, уникальные, грамотно написанные. Сдает готовую работу раньше срока. Спасибо Вам большое, Ирина!
Ответный отзыв
Татьяна четко и понятно формулирует задания. Очень помогает в работе, идет на уступки. Оплата точно в срок. Всегда на связи. Очень приятно работать с таким человеком.
Копирайтинг
4 отзыва
от $1
от 1 дня
#413
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#522
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от $1
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#2533
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нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2886