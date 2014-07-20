Рерайт текстов по строительной экспертизе, оценке

Нужен рерайт статей по оценке, экспертизе различных сфер (строительная экспертиза, негосударственная экспертиза, сметообразование, оценка, контроль, надзор, проектирование), желательно знать тематики. Оплата по факту работы. Уникальность по текст.ру от 90%. Исходники предоставляются.

Стоимость 0,8$ за 1000 знаков без пробела!

Пример для рерайта во вложении. Если не устраивает цена, проходим мимо.

Объем всей работы - 5 млн.зн.

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