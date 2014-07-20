Нужны копирайтеры на медицинскую тематику, делать рерайт нескольких источников ТОП-10, вставляя нужные ключевые слова (это не так просто как кажется). Тариф - 40 руб/1000 знаков. Кто понравится - ...
Рерайт текстов по строительной экспертизе, оценке
Нужен рерайт статей по оценке, экспертизе различных сфер (строительная экспертиза, негосударственная экспертиза, сметообразование, оценка, контроль, надзор, проектирование), желательно знать тематики. Оплата по факту работы. Уникальность по текст.ру от 90%. Исходники предоставляются.
Стоимость 0,8$ за 1000 знаков без пробела!
Пример для рерайта во вложении. Если не устраивает цена, проходим мимо.
Объем всей работы - 5 млн.зн.
Примеры работы в личку. Здесь выкладывать не нужно.
Заявки фрилансеров
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