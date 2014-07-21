Требуется копирайтер.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок313 просмотров

25р - 1000 сим. Нужно наполнить целый сайт, тематика Охрана. При успешном сотрудничестве будут еще заказы...

11 лет назад
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

LaraN
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$150
30 дней
Доверил наполнение сайта контентом. Читаемость текста нормальная, но присутствуют частые ошибки. Также Лариса сильно подвела, спустя пары дней работы пропала, сделав всего 5% работы. К сотрудничеству НЕ РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

LaraN
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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