Ищу человека для вдумчивого постинга в форумы: создание новых тем, комментариев, имитация общения. Темы: недвижимость, ремонт квартир. Объем: 500-700 комментариев в месяц. Оплата: 4000 руб. в мес.
Копирайтер
Здравствуйте. Ищу копирайтера для сотрудничества.
Статьи на темы:
• Интернет,
• еда,
• красота,
• семья,
• здоровье,
• психология,
• развлечения.
С уважением, Анна Сивошенко.
Заявки фрилансеров
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