Ищу человека для вдумчивого постинга в форумы: создание новых тем, комментариев, имитация общения. Темы: недвижимость, ремонт квартир. Объем: 500-700 комментариев в месяц. Оплата: 4000 руб. в мес.
Автор-корректор
Добрый день. Из нечеловеческого текста нужно сделать человеческий. Оплата по корректировке - 10-15 рублей. Есть готовые статьи, нужно довести их до ума. Также есть и задания на тексты под ключ. Оплата по авторству - 40 рублей
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