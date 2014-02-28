dashamedved

Даже поверить не могу, что такой замечательный автор, ну просто золотая рыбка в сфере копирайтинга, теперь в моей команде. Очень рада сотрудничеству, текстами зачитывалась! Татьяна, я как поправлюсь, отправлю Вам Индию, как и обещала. Ну Вы знаете)