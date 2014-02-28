dashamedved

Дарья dashamedved

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Интересные идеи, адекватные расценки, качественный материал

скайп: bubucha333

  • Копирайт медицинской тематики

    $300

    Нужны качественные тексты медицинской тематики. Исполнитель должен знать, что такое Title, H1. Грамотность, лаконичность и уникальность обязательны. Цена за 1000 збп - 60 рублей. Оплата на webmoney, сбербанк

    Копирайтинг67 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Автор-медик для написания ответов на вопросы

    $10

    Добрый день! Требуется автор с медицинским образованием, который сможет написать ответы на вопросы от реальных пользователей. Стоимость одного ответа - 70 рублей. Объем ответа - 500-1200 збп. Всего 9 вопросов.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Авторы на медицинский портал

    Добрый день! Проект на медицинскую тематику. Нужны люди, которые готовы разобраться, качественно подобрать материал и выдать интересную статью (чтобы читатель хотя бы не уснул). Оплатой, работой и, самое главное, премиями обеспечим! Цена 55-60 руб ...

    Копирайтинг54 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор-корректор

    Добрый день. Из нечеловеческого текста нужно сделать человеческий. Оплата по корректировке - 10-15 рублей. Есть готовые статьи, нужно довести их до ума. Также есть и задания на тексты под ключ. Оплата по авторству - 40 ...

    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Авторы-медики

    Добрый день! Открываем новый проект. Тематика - мужская импотенция. Нужен 1 человек, который готов разобраться, качественно подобрать материал и выдать интересную статью (чтобы читатель хотя бы не уснул). Оплатой, работой и, самое главное, премиями ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реализовать порядка 100 000 збп

    Срочно срочно срочно требуются 2-3-4 человека, которые в кратчайшие сроки не в ущерб качеству смогут реализовать порядка 100 000 збп. Цена: 35-40р за 1000 збп С уважением, Дарья

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Прога в Mathlab

    Требуются люди, знающие и умеющие работать в Matlab и от которых результат можно будет получать поэтапно. Желательно один человек и желательно получать результаты с пояснениями, либо получать пояснения в процессе работы. Жду Ваших предложений по ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты автомобильной тематики

    Ищу хороших и дружелюбных авторов, которые готовы работать за 35р/1000збп, пишут грамотно, умеют "зацепить" и с первого (ну или хотя бы со второго) раза понимают все требования. С уважением, Даша

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Помощь в освоении верстки

    Нужна помощь в верстке, а точнее в ее изучении. Знаю HTML немного, знаю CSS немного. Нужен человек, который мне поможет все это выучить и понять на деле, за соответствующую и умеренную плату. Нужен ...

    CSSHTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Авторы

    Доброго времени суток! Требуются авторы, тематика достопримечательности. Тексты для людей. Интересуют те, кто готов и может писать за 30-35 руб за 1000 збп. Портфолио обязательно. С уважением, Дарья

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Авторы в команду

    Доброго дня! Набираю авторов в команду. Требуются творческие, активные, амбициозные, готовые развиваться вместе с нами люди. Оплата небольшая, но требования несложные и заказы есть всегда. При желании работать на результат карьерный рост гарантируется!) ...

    Копирайтинг100 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтеры, рерайтеры.

    Команде авторов просто жизненно необходимо пополнение! Если ты грамотный, пунктуальный и умеешь хорошо излагать мысли на бумаге, то мы ждем тебя! Требования элементарные: взял задание - сделал правильно - проверили - получил оплату. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поиск сотрудников

    Срочно требуется найти 30 резюме менеджеров по продаже дверей с опытом работы, по Москве и области, за последние 2-3 недели. В отчете имя, фамилия, телефон, если указано, резюме и ссылка на резюме. За ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется корректор

    Доброго дня! Ищу корректора на постоянную работу. Обязанности: 1. Проверка текстов 2. Работа с авторами 3. Ведение бухгалтерии 4. Сдача работ клиентам и т.д. Требуется грамотный, пунктуальный и ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

flash-a
48 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Тексты автомобильной тематики
Замечательный заказчик, просто великолепный! Все очень грамотно, четко и понятно, и одновременно душевно и с пониманием, очень интересные темы. Очень рада нашей "встрече". Всегда буду рада совместной работе.
Даже поверить не могу, что такой замечательный автор, ну просто золотая рыбка в сфере копирайтинга, теперь в моей команде. Очень рада сотрудничеству, текстами зачитывалась! Татьяна, я как поправлюсь, отправлю Вам Индию, как и обещала. Ну Вы знаете)
Ответный отзыв
lipetsk
Артем 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Реализовать порядка 100 000 збп
Понравилось сотрудничество. На все вопросы в ходе работы быстро получал ответы, быстрая проверка и достойная оплата. Спасибо
Работа сделана на ура, качественно и в срок. Приятный автор. Продолжаем сотрудничество!=)
Ответный отзыв
Yanalock
Яна 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$4
10 баллов
11 лет назад
Тексты автомобильной тематики
Спасибо большое. Очень понравилось сотрудничество! Приятный и веселый заказчик, задание интересное, оплата мгновенная
Отличный автор! Выручила в трудной ситуации, написав грамотную, стилистически правильную статью. Спасибо еще раз! Продолжаем сотрудничество!=)
Ответный отзыв
musician
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Авторы
Спасибо Дарье!) Очень приятный и дружелюбный заказчик. Четкое и интересное задание + своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Замечательный автор! Заказ выполнен на ура, написано понятно, читабельно и со вкусом! Продолжаем сотрудничать)
Ответный отзыв
YaetoyA
48 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Копирайтеры, рерайтеры.
Замечательный заказчик. четкое задание, оплата точно в сроки, всегда на связи. Дарья, спасибо, надеюсь на долгое сотрудничество.
Замечательный автор и просто солнечный человек! Всем рекомендую сотрудничество с Натальей
Ответный отзыв