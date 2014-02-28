dashamedved

Нужны качественные тексты медицинской тематики. Исполнитель должен знать, что такое Title, H1. Грамотность, лаконичность и уникальность обязательны. Цена за 1000 збп - 60 рублей. Оплата на webmoney, сбербанк
- $300Копирайтинг67 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Добрый день! Требуется автор с медицинским образованием, который сможет написать ответы на вопросы от реальных пользователей. Стоимость одного ответа - 70 рублей. Объем ответа - 500-1200 збп. Всего 9 вопросов.Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Проект на медицинскую тематику. Нужны люди, которые готовы разобраться, качественно подобрать материал и выдать интересную статью (чтобы читатель хотя бы не уснул). Оплатой, работой и, самое главное, премиями обеспечим! Цена 55-60 руб ...Копирайтинг54 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Из нечеловеческого текста нужно сделать человеческий. Оплата по корректировке - 10-15 рублей. Есть готовые статьи, нужно довести их до ума. Также есть и задания на тексты под ключ. Оплата по авторству - 40 ...Копирайтинг43 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Открываем новый проект. Тематика - мужская импотенция. Нужен 1 человек, который готов разобраться, качественно подобрать материал и выдать интересную статью (чтобы читатель хотя бы не уснул). Оплатой, работой и, самое главное, премиями ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Срочно срочно срочно требуются 2-3-4 человека, которые в кратчайшие сроки не в ущерб качеству смогут реализовать порядка 100 000 збп. Цена: 35-40р за 1000 збп С уважением, ДарьяЗавершен11 лет назад
Требуются люди, знающие и умеющие работать в Matlab и от которых результат можно будет получать поэтапно. Желательно один человек и желательно получать результаты с пояснениями, либо получать пояснения в процессе работы. Жду Ваших предложений по ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Ищу хороших и дружелюбных авторов, которые готовы работать за 35р/1000збп, пишут грамотно, умеют "зацепить" и с первого (ну или хотя бы со второго) раза понимают все требования. С уважением, ДашаКопирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Нужна помощь в верстке, а точнее в ее изучении. Знаю HTML немного, знаю CSS немного. Нужен человек, который мне поможет все это выучить и понять на деле, за соответствующую и умеренную плату. Нужен ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Требуются авторы, тематика достопримечательности. Тексты для людей. Интересуют те, кто готов и может писать за 30-35 руб за 1000 збп. Портфолио обязательно. С уважением, ДарьяЗавершен11 лет назад
Доброго дня! Набираю авторов в команду. Требуются творческие, активные, амбициозные, готовые развиваться вместе с нами люди. Оплата небольшая, но требования несложные и заказы есть всегда. При желании работать на результат карьерный рост гарантируется!) ...Копирайтинг100 заявокЗакрыт12 лет назад
Команде авторов просто жизненно необходимо пополнение! Если ты грамотный, пунктуальный и умеешь хорошо излагать мысли на бумаге, то мы ждем тебя! Требования элементарные: взял задание - сделал правильно - проверили - получил оплату. ...Завершен12 лет назад
Срочно требуется найти 30 резюме менеджеров по продаже дверей с опытом работы, по Москве и области, за последние 2-3 недели. В отчете имя, фамилия, телефон, если указано, резюме и ссылка на резюме. За ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго дня! Ищу корректора на постоянную работу. Обязанности: 1. Проверка текстов 2. Работа с авторами 3. Ведение бухгалтерии 4. Сдача работ клиентам и т.д. Требуется грамотный, пунктуальный и ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт12 лет назад