Заказ текстов на бирже, принятие и сбор в ворд

$6
Редактирование и КорректураЗавершен6 заявок344 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется:

1. заказать на бирже etxt с аккаунта заказчика (данные к аккаунту дам) 20 текстов (примерно по 2 тыс зн каждый). Баланс для их заказа пополню. Имеются готовые шаблоны для них;

2.  просмотреть написанные тексты, и если они соответствуют теме, требованиям (напр., наличие подзаголовков, ключа), то принять их. Если не соответствуют - отправить на доработку. Досконально вычитывать не надо.  Главное, чтобы не был написан бред и чтобы текст не был абсолютно безграмотным;

3. скопировать готовые тексты в ворд и отправить мне.

Тематика: автозапчасти.

Сроки 3-4 дня.

Оплата

20 р. за 1 текст.  Т.е. 400 р за все.

Оплата WMR

7 лет назад
senutaka
Виталий 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
dashamedved
Дарья 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$6
3 дня
Дарья быстро справилась с заданием, выполнила все в соответствии с ТЗ, аккуратно и внимательно. Рекомендую как ответственного фрилансера!
Спасибо за интересное задание! Четкое и адекватное ТЗ, оплата точно в срок. Только приятные впечатления от сотрудничества!