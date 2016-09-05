Заказ текстов на бирже, принятие и сбор в ворд

Требуется:

1. заказать на бирже etxt с аккаунта заказчика (данные к аккаунту дам) 20 текстов (примерно по 2 тыс зн каждый). Баланс для их заказа пополню. Имеются готовые шаблоны для них;

2. просмотреть написанные тексты, и если они соответствуют теме, требованиям (напр., наличие подзаголовков, ключа), то принять их. Если не соответствуют - отправить на доработку. Досконально вычитывать не надо. Главное, чтобы не был написан бред и чтобы текст не был абсолютно безграмотным;

3. скопировать готовые тексты в ворд и отправить мне.

Тематика: автозапчасти.

Сроки 3-4 дня.

Оплата

20 р. за 1 текст. Т.е. 400 р за все.

Оплата WMR