Рерайт, копирайт. Тема - Реклама.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок246 просмотров

Добрый день.

Требуется рерайт/копирайт статей. Тема - реклама и все что с ней связано (полиграфия, наружка и т.д.., новости, обзоры, креативные обзоры, маразмы и т.д.)

На рерайт новости/статьи как правило дается ссылка + ключевое слово.

Необходим живой и понятный язык а-ля "для блога".

Рерайт - 40 руб./1000. оплата веб-мани в рублях

Необходимо постоянное сотрудничество с конкретным автором со своим стилем написания. Обязательно наличие работ в портфолио, чтобы понять стиль изложения, либо ссылки на другие ресурсы с вашим портфолио.

Грамотность - по умолчанию.

п.с. если у вас часто ломается компьютер или его неоднократно воруют, случаются стихийные бедствия со светом и другие природные катаклизмамы, вследствие чего вы попадаете в параллельную вселенную на неопределенное время, из которой также нет никакого способа связи, чтобы хотя бы предупредить, что вы там "застряли" - просьба не откликаться :) Нужен адекватный и ответственный человек для постоянного сотрудничества, способный поддерживать постоянный темп, учитывая конечно и вашу загрузку. Надеюсь на понимание.

заявки скрыты

11 лет назад
sambanderos
Зубков 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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