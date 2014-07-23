Ищу человека для вдумчивого постинга в форумы: создание новых тем, комментариев, имитация общения. Темы: недвижимость, ремонт квартир. Объем: 500-700 комментариев в месяц. Оплата: 4000 руб. в мес.
Тексты для промышленного альпинизма
Добрый день.
5 статей по 2000 знаков.
Темы:
1. Кровельные работы. Что туда входит:
Устройство кровли
Ремонт кровли
Установка снегозадержателей
Установка наружных водостоков
Обогрев кровли
Монтаж снегозадержателей
Монтаж оборуднования
Другие виды кровельных работ
2. Подъем грузов. Что туда входит:
Подъем и спуск любых грузов на любую высоту по любой траектории
Вес груза до 1 тонны
Подъем/спуск стеклопакетов
Подъем/спуск роялей и пианино
Подъем/спуск джакузи
Подъем/спуск любой мебели
Подъем/спуск оборудования
Подъем/спуск любого крупногогабаритного груза
3. Подъем и монтаж стеклопакетов
Установка стеклопакетов любой сложности на любой высоте
Демонтаж стеклопакетов
Герметизация протечек
Полировка стеклопакетов
Замер и изготовление
Монтаж витражей
Монтаж зенитных фонарей
Установка карнизов
4. Мойка фасадов. Что туда входит:
Мойка остекления
Мойка фасадов
Гидроструйная очистка фасадов и металлоконструкций
Обеспыливание металлоконструкций
Гидрофобизация фасадов
Удаление высолов
Очистка крыш от снега и сосулек
Абонентское обслуживание кровли в зимний период
5. монтажные работы. Что туда входит:
(Металлоконструкции. Изготовление и проектирование
Наружная реклама. Изготовление и проектирование
Витражи
Осветительные приборы
Воздуховоды и водостоки
Снегозадержатели
Монтаж оборудования
Другие виды монтажных и демонтажных работ)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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