Тексты для промышленного альпинизма

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Завершен1 заявка102 просмотра

Добрый день.

5 статей по 2000 знаков.

Темы:

1. Кровельные работы. Что туда входит:

Устройство кровли

Ремонт кровли

Установка снегозадержателей

Установка наружных водостоков

Обогрев кровли

Монтаж снегозадержателей

Монтаж оборуднования

Другие виды кровельных работ

2. Подъем грузов. Что туда входит:

Подъем и спуск любых грузов на любую высоту по любой траектории

Вес груза до 1 тонны

Подъем/спуск стеклопакетов

Подъем/спуск роялей и пианино

Подъем/спуск джакузи

Подъем/спуск любой мебели

Подъем/спуск оборудования

Подъем/спуск любого крупногогабаритного груза

3. Подъем и монтаж стеклопакетов

Установка стеклопакетов любой сложности на любой высоте

Демонтаж стеклопакетов

Герметизация протечек

Полировка стеклопакетов

Замер и изготовление

Монтаж витражей

Монтаж зенитных фонарей

Установка карнизов

4. Мойка фасадов. Что туда входит:

Мойка остекления

Мойка фасадов

Гидроструйная очистка фасадов и металлоконструкций

Обеспыливание металлоконструкций

Гидрофобизация фасадов

Удаление высолов

Очистка крыш от снега и сосулек

Абонентское обслуживание кровли в зимний период

5. монтажные работы. Что туда входит:

(Металлоконструкции. Изготовление и проектирование

Наружная реклама. Изготовление и проектирование

Витражи

Осветительные приборы

Воздуховоды и водостоки

Снегозадержатели

Монтаж оборудования

Другие виды монтажных и демонтажных работ)

11 лет назад
Setimka
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

k-misharin
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$5
2 дня
Только положительные впечатления! Хорошие тексты, быстрота выполнения и супер цены. Спасибо!
Очень ясное ТЗ. Постоянная связь. Мгновенная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

k-misharin
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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