Статьи для веб студии

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Закрыт6 заявок156 просмотров

Добрый день!

Необходимо сделать текстовое наполнение веб студии.

Пожалуйста подавайте заявку только те, которые действительно знакомы и смогут написать о продвижении и создании сайтов.

Фрилансеры которые хотят попробовать или могут попробовать не нужны.

Указывайте пожалуйста цену за 1000 знаков.

Все остальные подробности обсудим в личке.

11 лет назад
Meks71
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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