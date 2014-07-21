Необходима услуга по написанию статей по личностному росту, мотивации,целеполаганию. Тематику и основную мысль статьи создаю я, вы- развиваете тему. Объем статей- около 2000 символов.
Статьи для веб студии
Добрый день!
Необходимо сделать текстовое наполнение веб студии.
Пожалуйста подавайте заявку только те, которые действительно знакомы и смогут написать о продвижении и создании сайтов.
Фрилансеры которые хотят попробовать или могут попробовать не нужны.
Указывайте пожалуйста цену за 1000 знаков.
Все остальные подробности обсудим в личке.
Заявки фрилансеров
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