Статьи для веб студии

Добрый день!

Необходимо сделать текстовое наполнение веб студии.

Пожалуйста подавайте заявку только те, которые действительно знакомы и смогут написать о продвижении и создании сайтов.

Фрилансеры которые хотят попробовать или могут попробовать не нужны.

Указывайте пожалуйста цену за 1000 знаков.

Все остальные подробности обсудим в личке.