Статьи по личностному росту, мотивации

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен44 заявки328 просмотров

Необходима услуга по написанию статей по личностному росту, мотивации,целеполаганию. Тематику и основную мысль статьи создаю я, вы- развиваете тему. Объем статей- около 2000 символов.

Написание статей
11 лет назад
ekondratov
Евгений 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Hikary
Елена 
31 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$2
4 дня
Елена работает быстро, без лишних вопросов. Внушает доверие.
Всё супер! Рекомендую

Заявки фрилансеров

Hikary
Елена 
31 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт, копирайт. Тема - Реклама.

    Добрый день. Требуется рерайт/копирайт статей. Тема - реклама и все что с ней связано (полиграфия, наружка и т.д.., новости, обзоры, креативные обзоры, маразмы и т.д.) На рерайт новости/статьи как ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор-корректор

    Добрый день. Из нечеловеческого текста нужно сделать человеческий. Оплата по корректировке - 10-15 рублей. Есть готовые статьи, нужно довести их до ума. Также есть и задания на тексты под ключ. Оплата по авторству - 40 ...

    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 20 статей по 2000 сбп

    $34

    Нужно написать 20 статей каждая по 2000 сбп. Уникальность по текст.ру - 100%. Ключ должен входить в тайтл и два раза в текст. Более подробную информацию предоставлю исполнителю. ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер

    Здравствуйте. Ищу копирайтера для сотрудничества. Статьи на темы: • Интернет, • еда, • красота, • семья, • здоровье, • психология, • развлечения. ...

    Копирайтинг75 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • О компании на главной странице!

    Нужна статья на 2000 знаков про компанию «NEW» (Статья на главную страницу про: услуги по алмазному сверлению, продажи дисков и сверл для алмазного сверления, аренда оборудования для алмазного сверления, продажи расходных материалов для алмазного сверления ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описания к онлайн играм рерайт

    Нужен рерайт на игровую тематику. Описания к онлайн играм. Одно описание 1000 символов без пробела уникальностью 95-98 %. Исходники предоставлю, но можно пользоваться и другими источниками.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад