ekondratov

Необходим продающий текст для разделов "Главное", "О себе", "Цель блога" для сайта www.tochtovazhno.ru Акцент текста должен быть направлен на чтение контента, подписку и вступление в группу в ВК.
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Закрыт
9 лет назад
Необходим продающий текст для разделов "Главное", "О себе", "Цель блога" для сайта www.tochtovazhno.ru Акцент текста должен быть направлен на чтение контента, подписку и вступление в группу в ВК.
Необходима услуга по написанию статей по личностному росту, мотивации,целеполаганию. Тематику и основную мысль статьи создаю я, вы- развиваете тему. Объем статей- около 2000 символов.