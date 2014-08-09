Продающий текст для нескольких разделов блога

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт16 заявок190 просмотров

Необходим продающий текст для разделов "Главное", "О себе", "Цель блога" для сайта www.tochtovazhno.ru

Акцент текста должен быть направлен на чтение контента, подписку и вступление в группу в ВК.

11 лет назад
ekondratov
Евгений 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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