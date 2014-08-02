Здравствуйте. Нужен интересный тематический запоминающийся слоган для агентства недвижимости (обмен квартир), аббревиатура которого была бы «обмен» (т.е. например Обмен Больших и Малых Единиц Недвижимости). Без лишних слов (т.е. в слогане должно быть только 5 ...
Придумать название, слоган, домен
Для интернет магазина одежды необходимо придумать название, слоган и домен
Домен должен быть обязательно в зоне ru, а так же хорошо восприниматься на слух
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