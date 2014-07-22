# 1 — $ 129

Необходимо разработать имя и слоган для торговой сети. Ассортимент: женская, мужская, детская одежда и обувь. Магазины площадью до 180 кв. м. Больше информации во вложении.

С радостью ответим на все дополнительные вопросы.