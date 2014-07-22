Нужен талантливый копирайтер, который может писать читаемые, цепляющие покупателей текстовки к объявлениям автомобилей. Суть: регулярно в каждом автосалоне есть акции, спецпредлоджения- нужно писать красивые, интересные, а самое главное интересующие покупателей рекламные тексты. ...
Имя и слоган для торговой сети
Необходимо разработать имя и слоган для торговой сети. Ассортимент: женская, мужская, детская одежда и обувь. Магазины площадью до 180 кв. м. Больше информации во вложении.
С радостью ответим на все дополнительные вопросы.
Заявки фрилансеров
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