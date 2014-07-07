Придумать игровой сюжет между 2пользователями

Специально для оплаты peer-to-peer онлайн услуг, предоставляемых посредством видеочата мы

вместе с PayPal создали платёжный сервис - StretchPay.

У нас получилось привнести из реальной жизнив киберпространство всю полноту власти денег! Если кратко,

StretchPay - это гибкий платёжный инструмент, позволяющий и Плательщику и Продавцу управлять деньгами и

событиями в режиме реального времени. Этот инструмент устанавливает между ними новый уровень

доверия... можно сказать, взаимозависимость.

Описание сервиса StretchPay как инструмента влияния.

www.stretchpay.com

Покупатель онлайн услуги использует для оплаты сервис StretchPay позволяющий "растягивать " процесс перевода денег во времени. Миссия StretchPay состоит в том, чтобы обеспечить :

1. Для Плательщика возможность контролировать в реальном времени расход своих средств в процессе получения онлайн услуги. Это позволяет оптимально расходовать денежные средства.

Сервис StretchPay дает возможность участникам транзакции:

начинать,

прерывать,

возобновлять,

менять скорость перевода денег (/менять тарификацию),

пополнять сумму транзакции

и заканчивать транзакцию

в любой момент времени по своему усмотрению.

2. Для получателя денег предусмотрена возможность следить за ходом транзакции и принимать решение о продолжении предоставления услуги в зависимости от скорости перевода денег. А также StretchPay гарантирует поставщику услуги оплату за сделанную работу.

Мы просто даём платёжный инструмент и возможность решать самим – кому и как платить и что за

эти деньги давать.

Покупатель и продавец услуги могут видеть друг друга на экранах своих мониторов - почти, как в реале. Теперь у них есть

способ оплаты, такой же как в реале. И это даёт нам бесчисленное количество сценариев развития

событий между ними. Точно так же, как в реале!

Вот такие сценарии нам и нужны!

Напишите интересные сценарии развития событий между продавцом и покупателем.

Для того, чтобы мы убедились в Вашем понимании задания - пришлите нам любой самый простой сценарий, который Вам приходит в голову при прочтении данного задания.