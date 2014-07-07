Компания занимается продажей парового оборудования бытового и профессионального применения: отпариватели для одежды, пароочистители, паровые швабры, ингаляторы, пароварки, паровые кабины и.т.п. Необходим: либо слоган - девиз (Жить легко) ненавязчивый, эмоциональный, ничего не ...
Придумать игровой сюжет между 2пользователями
Специально для оплаты peer-to-peer онлайн услуг, предоставляемых посредством видеочата мы
вместе с PayPal создали платёжный сервис - StretchPay.
У нас получилось привнести из реальной жизнив киберпространство всю полноту власти денег! Если кратко,
StretchPay - это гибкий платёжный инструмент, позволяющий и Плательщику и Продавцу управлять деньгами и
событиями в режиме реального времени. Этот инструмент устанавливает между ними новый уровень
доверия... можно сказать, взаимозависимость.
Описание сервиса StretchPay как инструмента влияния.
Покупатель онлайн услуги использует для оплаты сервис StretchPay позволяющий "растягивать " процесс перевода денег во времени. Миссия StretchPay состоит в том, чтобы обеспечить :
1. Для Плательщика возможность контролировать в реальном времени расход своих средств в процессе получения онлайн услуги. Это позволяет оптимально расходовать денежные средства.
Сервис StretchPay дает возможность участникам транзакции:
начинать,
прерывать,
возобновлять,
менять скорость перевода денег (/менять тарификацию),
пополнять сумму транзакции
и заканчивать транзакцию
в любой момент времени по своему усмотрению.
2. Для получателя денег предусмотрена возможность следить за ходом транзакции и принимать решение о продолжении предоставления услуги в зависимости от скорости перевода денег. А также StretchPay гарантирует поставщику услуги оплату за сделанную работу.
Мы просто даём платёжный инструмент и возможность решать самим – кому и как платить и что за
эти деньги давать.
Покупатель и продавец услуги могут видеть друг друга на экранах своих мониторов - почти, как в реале. Теперь у них есть
способ оплаты, такой же как в реале. И это даёт нам бесчисленное количество сценариев развития
событий между ними. Точно так же, как в реале!
Вот такие сценарии нам и нужны!
Напишите интересные сценарии развития событий между продавцом и покупателем.
Для того, чтобы мы убедились в Вашем понимании задания - пришлите нам любой самый простой сценарий, который Вам приходит в голову при прочтении данного задания.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Нейминг и Слоганы9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходимо придумать название. Наша компания – это мастерская ручной работы и мини отель для детей. В этом месте ребенок всегда под присмотром и может проходить мастер классы, кружки для раннего ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо придумать название для Компании продающей (в основном) отпариватели для одежды (garment steamer), а также иные бытовые паровые аппараты (паровые швабры, пароочистители и пр.). Требования к названию: язык — русский, с ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Зона RU. До 6 знаков, без тире. Не использовать в название слово "SEO" Без сложных букв для транслита Ч, Ш и другие. Предлагать название на Русском и транслите (перед тем как ...Нейминг и Слоганы27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $290
Необходимо разработать аутентичные названия для объединенной компании Ютинет/Сотмаркет со смыслом и описанием ее расшифровывающей. Т.к. холдинг не будет иметь настоящую историю, в нашем случае это будет следующая легенда: 1. Холдинг (основатели) ...Нейминг и Слоганы5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужно название группы, состоящей из трех девочек 12-14 лет. Название должно быть на английском языке. Что-то, что сразу бы запоминалось. И особенно здорово было бы - коротко и просто (можно чуть-чуть сказки или загадки какой-то). ...Нейминг и Слоганы9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Здравствуйте Нужно придумать домен для сайта, специализирующемся на поиску авиабилетов. Аналоги: http://www.aviasales.ru/ http://avia.tutu.ru/ В домене не нужно использовать слова air, avia, tickets и всякие ...Нейминг и Слоганы12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно разработать уникальное название для будущего магазина детских товаров. Предполагаемый ассортимент: подгузники, детское питание, косметика, аксессуары, товары для мам, игрушки и т.д. Главное условие: название должно быть – на украинском языке! ...Нейминг и Слоганы9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Требуется придумать название, слоган для интернет-магазина склада упаковки. На сайте будут предлагаться к продаже: картонные коробки, наборы для переезда, стрейч-пленка, скотч, диспенсеры для скотча, гофрокартон, рабочие перчатки, воздушно-пузырьковая пленка, вакумные пакеты для одежды, ...Нейминг и Слоганы8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно на основе ключевых слов придумать домены. Пример: "gps навигатор garmin" - gps-garmin.ru или garmin-navigate.ru - далее проверить получившийся список на доступность для регистрации, если доступен - отправить мне. Если недоступен - ...Нейминг и Слоганы8 заявокЗакрыт11 лет назад