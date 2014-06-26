Alexey816

Алексей Alexey816

 
34 годаРоссия/Самара
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Придумать игровой сюжет между 2пользователями

    $50

    Специально для оплаты peer-to-peer онлайн услуг, предоставляемых посредством видеочата мы вместе с PayPal создали платёжный сервис - StretchPay. У нас получилось привнести из реальной жизнив киберпространство всю полноту власти денег! Если кратко, StretchPay - это гибкий ...

    Нейминг и Слоганы2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Найти информацию о проблемах услуг

    $50

    Найти информацию о проблемах услуг, предоставляемых через видео чат При предоставлении услуг консультационного характера (к примеру, обучение языку) с помощью сервиса Google Helpout или в частном порядке через Skype или любой другой видео чат, между клиентом ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Найти сайты по критериям

    $50

    Найти 150 сайтов (форумы, сообщества в социальных медиа, сайты знакомств и прочее), где живые люди ведут диалоги на тему платного виртуального секса по скайпу, то есть: девушки предлагают свои услуги и говорят об оплате и ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Найти проблемы услуг, передаваемых по видеочату

    $50

    Найти на сайтах в интернете случаи из жизни (проявления ниже перечисленных проблем), отражающие проблемы в обучении или консультациях предоставляемых через видео чат. Вы ищите случаи из жизни (проявления) связанные с проблемами доверия, сомнения в качестве ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Найти инф о проблемах электронных платежных систем

    $34

    Вы ищите проблемы электронных платежных систем в авторитетной зарубежной прессе (на английском языке, американские издания)с 06.2013 по 06.2014. Вы находите проблемы связанные с оплатой услуг(оплата товаров не интересна) предоставляемых через видео чат: 1) доверия между покупателем ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Найти актуальные темы для контента

    $17

    Найти актуальные темы для контента, отражающие проблемы в обучении или консультациях предоставляемых через видео чат. Вы ищите проблемы доверия, сомнения в качестве услуг, возврата денег, заработка в интернете между предоставителем услуг и покупателем при обучении или ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отобрать сайты из списка по критериям

    $17

    Найти сайты из списка ниже (форумы, сообщества в социальных медиа, сайты знакомств и прочее), где живые люди ведут диалоги на тему платного виртуального секса по скайпу, то есть: девушки предлагают свои услуги и говорят об ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад