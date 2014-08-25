Текстовки к объявлениям (автомобили)

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен7 заявок252 просмотра

Нужен талантливый копирайтер, который может писать читаемые, цепляющие покупателей текстовки к объявлениям автомобилей.

Суть: регулярно в каждом автосалоне есть акции, спецпредлоджения- нужно писать красивые, интересные, а самое главное интересующие покупателей рекламные тексты.

Например: http://spec-centravto.ru/podarki/

на сайте есть подарки, услуги, нужно коротко написать в подобной текстовке:

Автокредит на выгодных условиях!

При покупке автомобиля подарок!!

Trade-in !

Звоните! Наши менеджеры Вам подскажут!

Текстовка может быть до 300 символов, можно несколько вариантов, + постоянно есть акции, которые нужно описывать.

Нужен человек, с которым можно сотрудничать на постоянной основе, не говорит о том, что тексты нужны каждый день. но человека можно будет беспокоить по надобности. Оплата веб мани, Россия карта банка связной.

Жду ваших предложений-сразу с ценами, можно даже с вариантами уже готового текста к этому сайту.

Большое спасибо, буду рада сотрудничеству!

11 лет назад
kellysp
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
5 дней
Спасибо Ивану, за качественные тексты, и быстрое исполнение заданий. рада с ним сотрудничать. Рекомендую.
Спасибо за интересную работу!

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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