Добрый день. Необходимо придумать название компании. Компания будет производить экологически чистый конструктор для детей старше 5 лет. Название должно быть добрым и запоминающимся. Домен должен быть свободен. Производство будет в России и конструктор ...
Текстовки к объявлениям (автомобили)
Нужен талантливый копирайтер, который может писать читаемые, цепляющие покупателей текстовки к объявлениям автомобилей.
Суть: регулярно в каждом автосалоне есть акции, спецпредлоджения- нужно писать красивые, интересные, а самое главное интересующие покупателей рекламные тексты.
Например: http://spec-centravto.ru/podarki/
на сайте есть подарки, услуги, нужно коротко написать в подобной текстовке:
Автокредит на выгодных условиях!
При покупке автомобиля подарок!!
Trade-in !
Звоните! Наши менеджеры Вам подскажут!
Текстовка может быть до 300 символов, можно несколько вариантов, + постоянно есть акции, которые нужно описывать.
Нужен человек, с которым можно сотрудничать на постоянной основе, не говорит о том, что тексты нужны каждый день. но человека можно будет беспокоить по надобности. Оплата веб мани, Россия карта банка связной.
Жду ваших предложений-сразу с ценами, можно даже с вариантами уже готового текста к этому сайту.
Большое спасибо, буду рада сотрудничеству!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Специально для оплаты peer-to-peer онлайн услуг, предоставляемых посредством видеочата мы вместе с PayPal создали платёжный сервис - StretchPay. У нас получилось привнести из реальной жизнив киберпространство всю полноту власти денег! Если кратко, ...Нейминг и Слоганы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $25
Компания занимается продажей парового оборудования бытового и профессионального применения: отпариватели для одежды, пароочистители, паровые швабры, ингаляторы, пароварки, паровые кабины и.т.п. Необходим: либо слоган - девиз (Жить легко) ненавязчивый, эмоциональный, ничего не ...Закрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходимо придумать название. Наша компания – это мастерская ручной работы и мини отель для детей. В этом месте ребенок всегда под присмотром и может проходить мастер классы, кружки для раннего ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо придумать название для Компании продающей (в основном) отпариватели для одежды (garment steamer), а также иные бытовые паровые аппараты (паровые швабры, пароочистители и пр.). Требования к названию: язык — русский, с ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Зона RU. До 6 знаков, без тире. Не использовать в название слово "SEO" Без сложных букв для транслита Ч, Ш и другие. Предлагать название на Русском и транслите (перед тем как ...Нейминг и Слоганы27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $290
Необходимо разработать аутентичные названия для объединенной компании Ютинет/Сотмаркет со смыслом и описанием ее расшифровывающей. Т.к. холдинг не будет иметь настоящую историю, в нашем случае это будет следующая легенда: 1. Холдинг (основатели) ...Нейминг и Слоганы5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужно название группы, состоящей из трех девочек 12-14 лет. Название должно быть на английском языке. Что-то, что сразу бы запоминалось. И особенно здорово было бы - коротко и просто (можно чуть-чуть сказки или загадки какой-то). ...Закрыт11 лет назад
- $15
Здравствуйте Нужно придумать домен для сайта, специализирующемся на поиску авиабилетов. Аналоги: http://www.aviasales.ru/ http://avia.tutu.ru/ В домене не нужно использовать слова air, avia, tickets и всякие ...Нейминг и Слоганы12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно разработать уникальное название для будущего магазина детских товаров. Предполагаемый ассортимент: подгузники, детское питание, косметика, аксессуары, товары для мам, игрушки и т.д. Главное условие: название должно быть – на украинском языке! ...Закрыт11 лет назад