Текстовки к объявлениям (автомобили)

Нужен талантливый копирайтер, который может писать читаемые, цепляющие покупателей текстовки к объявлениям автомобилей.

Суть: регулярно в каждом автосалоне есть акции, спецпредлоджения- нужно писать красивые, интересные, а самое главное интересующие покупателей рекламные тексты.

Например: http://spec-centravto.ru/podarki/

на сайте есть подарки, услуги, нужно коротко написать в подобной текстовке:

Автокредит на выгодных условиях!

При покупке автомобиля подарок!!

Trade-in !

Звоните! Наши менеджеры Вам подскажут!

Текстовка может быть до 300 символов, можно несколько вариантов, + постоянно есть акции, которые нужно описывать.

Нужен человек, с которым можно сотрудничать на постоянной основе, не говорит о том, что тексты нужны каждый день. но человека можно будет беспокоить по надобности. Оплата веб мани, Россия карта банка связной.

Жду ваших предложений-сразу с ценами, можно даже с вариантами уже готового текста к этому сайту.

Большое спасибо, буду рада сотрудничеству!