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Придумать название компании
Добрый день. Необходимо придумать название компании.
Компания будет производить экологически чистый конструктор для детей старше 5 лет. Название должно быть добрым и запоминающимся. Домен должен быть свободен.
Производство будет в России и конструктор будет из натуральных материалов. Но, необязательно на этом зацикливаться. Рассмотрим любые названия запоминающиеся и легкопроизносимые.
Ждем Ваших предложений.
Срок ограничен – 3 дня.
Победитель конкурса
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