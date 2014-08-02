# 1 — $ 50

Добрый день. Необходимо придумать название компании.

Компания будет производить экологически чистый конструктор для детей старше 5 лет. Название должно быть добрым и запоминающимся. Домен должен быть свободен.

Производство будет в России и конструктор будет из натуральных материалов. Но, необязательно на этом зацикливаться. Рассмотрим любые названия запоминающиеся и легкопроизносимые.

Ждем Ваших предложений.

Срок ограничен – 3 дня.