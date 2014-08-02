Придумать название компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен21 заявка826 просмотров
#1$50

Добрый день. Необходимо придумать название компании.

Компания будет производить экологически чистый конструктор для детей старше 5 лет. Название должно быть добрым и запоминающимся. Домен должен быть свободен.

Производство будет в России и конструктор будет из натуральных материалов. Но, необязательно на этом зацикливаться. Рассмотрим любые названия запоминающиеся и легкопроизносимые.

Ждем Ваших предложений.

Срок ограничен – 3 дня.

11 лет назад
irenkin25
Ирена 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Победитель конкурса

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1
Ирина думала, а именно это и требовалось. Спасибо
Понравилось сотрудничество с Иреной. Четкое задание и моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1

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