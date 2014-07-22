Придумать слоган для сайта для сайта совместных покупок. Aдрес сайта будет www.zakupka-vmeste.ru.

Суть сайта — люди собираются в группы для того чтобы совместно что то заказать в магазине за рубежом по оптовой цене (так как их собирается много), плюс к этому делят между собой почтовые расходы. То есть основная тема — шопинг-шопинг-шопинг, причем толпой чтобы получить хорошие скидки.

Основная аудитория сайта — женская половина человечества.