Требуется разработка нейминга и слогана для компании. Подробности в скайпе, личке или на почту. Необходимо разработать такое название, которое бы запоминалось и вызывало ассоциативный ряд с деятельностью компании. Слоган также требуется краткий, ...
Придумать слоган для сайта
Придумать слоган для сайта для сайта совместных покупок. Aдрес сайта будет www.zakupka-vmeste.ru.
Суть сайта — люди собираются в группы для того чтобы совместно что то заказать в магазине за рубежом по оптовой цене (так как их собирается много), плюс к этому делят между собой почтовые расходы. То есть основная тема — шопинг-шопинг-шопинг, причем толпой чтобы получить хорошие скидки.
Основная аудитория сайта — женская половина человечества.
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