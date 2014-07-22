Необходимо разработать имя и слоган для торговой сети. Ассортимент: женская, мужская, детская одежда и обувь. Магазины площадью до 180 кв. м. Больше информации во вложении. С радостью ответим на все дополнительные вопросы.
Придумать название для свадебного салона
1. Название должно быть легким, запоминающимся, привлекательным, мелодичным (предпочтение французской или итальянской мелодичности), но не обязательно, рассмотрим разные варианты.
2. Название должно быть из 1 слова (в идеале 5-7 букв).
3. Название латиницей ( с возможность транслировать название на русский язык ).
4. Обязательно свободный домен в зоне ru. и соm.
Работа до необходимого нам результата).
Предложения присылайте в личку с обязательным указанием цены и сроков.
Спасибо)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $129Нейминг и Слоганы24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен талантливый копирайтер, который может писать читаемые, цепляющие покупателей текстовки к объявлениям автомобилей. Суть: регулярно в каждом автосалоне есть акции, спецпредлоджения- нужно писать красивые, интересные, а самое главное интересующие покупателей рекламные тексты. ...Завершен11 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимо придумать название компании. Компания будет производить экологически чистый конструктор для детей старше 5 лет. Название должно быть добрым и запоминающимся. Домен должен быть свободен. Производство будет в России и конструктор ...Завершен11 лет назад
- $50
Специально для оплаты peer-to-peer онлайн услуг, предоставляемых посредством видеочата мы вместе с PayPal создали платёжный сервис - StretchPay. У нас получилось привнести из реальной жизнив киберпространство всю полноту власти денег! Если кратко, ...Нейминг и Слоганы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $25
Компания занимается продажей парового оборудования бытового и профессионального применения: отпариватели для одежды, пароочистители, паровые швабры, ингаляторы, пароварки, паровые кабины и.т.п. Необходим: либо слоган - девиз (Жить легко) ненавязчивый, эмоциональный, ничего не ...Нейминг и Слоганы9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходимо придумать название. Наша компания – это мастерская ручной работы и мини отель для детей. В этом месте ребенок всегда под присмотром и может проходить мастер классы, кружки для раннего ...Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо придумать название для Компании продающей (в основном) отпариватели для одежды (garment steamer), а также иные бытовые паровые аппараты (паровые швабры, пароочистители и пр.). Требования к названию: язык — русский, с ...Завершен11 лет назад
- $50
Зона RU. До 6 знаков, без тире. Не использовать в название слово "SEO" Без сложных букв для транслита Ч, Ш и другие. Предлагать название на Русском и транслите (перед тем как ...Нейминг и Слоганы27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $290
Необходимо разработать аутентичные названия для объединенной компании Ютинет/Сотмаркет со смыслом и описанием ее расшифровывающей. Т.к. холдинг не будет иметь настоящую историю, в нашем случае это будет следующая легенда: 1. Холдинг (основатели) ...Нейминг и Слоганы5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужно название группы, состоящей из трех девочек 12-14 лет. Название должно быть на английском языке. Что-то, что сразу бы запоминалось. И особенно здорово было бы - коротко и просто (можно чуть-чуть сказки или загадки какой-то). ...Нейминг и Слоганы9 заявокЗакрыт11 лет назад