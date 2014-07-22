Придумать название для свадебного салона

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт10 заявок342 просмотра

1. Название должно быть легким, запоминающимся, привлекательным, мелодичным (предпочтение французской или итальянской мелодичности), но не обязательно, рассмотрим разные варианты.

2. Название должно быть из 1 слова (в идеале 5-7 букв).

3. Название латиницей ( с возможность транслировать название на русский язык ).

4. Обязательно свободный домен в зоне ru. и соm.

Работа до необходимого нам результата).

Предложения присылайте в личку с обязательным указанием цены и сроков.

Спасибо)

11 лет назад
laki33
Юлия 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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