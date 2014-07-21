Рерайтеры на сайт полезных рекомендаций

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт32 заявки410 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Для постоянной интересной работы требуется разбирающийся в теме рерайтер.

Нужно готовить большие статьи (объем 8-10 килознаков) и добавлять на сайт через CMS Wordpress, оформляя согласно нашим требованиям.

Статьи - рекомендации о том, как сделать что-то полезное для дома, а также сада/огорода, своими руками. Также есть на сайте рубрика о заготовках на зиму и выпечке. То есть должны быть подробные, пошаговые, с конкретными советами статьи.

Очень хорошо, если знаете движок, но при необходимости работе с ним научим. Есть подробная видеоинструкция) Уникальность по etxt антиплагиат (от 95).

Оплата - 35 руб/килознак. Раз в неделю на Webmoney

Планы - для начала 3 статьи в неделю

Требования к исполнителю:

1. Грамотное написание материалов

2. Знание тематики сайта (обязательно)

3. Ответственность и аккуратность

4. Готовность к длительному, в идеале - постоянному сотрудничеству

5. Регулярный выход на связь в мессенджерах (скайп или ася)

WordPress
11 лет назад
KsuBor
Оксана 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статьи для веб студии

    Добрый день! Необходимо сделать текстовое наполнение веб студии. Пожалуйста подавайте заявку только те, которые действительно знакомы и смогут написать о продвижении и создании сайтов. Фрилансеры которые хотят попробовать или могут попробовать ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи по личностному росту, мотивации

    Необходима услуга по написанию статей по личностному росту, мотивации,целеполаганию. Тематику и основную мысль статьи создаю я, вы- развиваете тему. Объем статей- около 2000 символов.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт, копирайт. Тема - Реклама.

    Добрый день. Требуется рерайт/копирайт статей. Тема - реклама и все что с ней связано (полиграфия, наружка и т.д.., новости, обзоры, креативные обзоры, маразмы и т.д.) На рерайт новости/статьи как ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор-корректор

    Добрый день. Из нечеловеческого текста нужно сделать человеческий. Оплата по корректировке - 10-15 рублей. Есть готовые статьи, нужно довести их до ума. Также есть и задания на тексты под ключ. Оплата по авторству - 40 ...

    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 20 статей по 2000 сбп

    $34

    Нужно написать 20 статей каждая по 2000 сбп. Уникальность по текст.ру - 100%. Ключ должен входить в тайтл и два раза в текст. Более подробную информацию предоставлю исполнителю. ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер

    Здравствуйте. Ищу копирайтера для сотрудничества. Статьи на темы: • Интернет, • еда, • красота, • семья, • здоровье, • психология, • развлечения. ...

    Копирайтинг75 заявок
    Закрыт
    11 лет назад