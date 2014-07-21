Рерайтеры на сайт полезных рекомендаций

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Для постоянной интересной работы требуется разбирающийся в теме рерайтер.

Нужно готовить большие статьи (объем 8-10 килознаков) и добавлять на сайт через CMS Wordpress, оформляя согласно нашим требованиям.

Статьи - рекомендации о том, как сделать что-то полезное для дома, а также сада/огорода, своими руками. Также есть на сайте рубрика о заготовках на зиму и выпечке. То есть должны быть подробные, пошаговые, с конкретными советами статьи.

Очень хорошо, если знаете движок, но при необходимости работе с ним научим. Есть подробная видеоинструкция) Уникальность по etxt антиплагиат (от 95).

Оплата - 35 руб/килознак. Раз в неделю на Webmoney

Планы - для начала 3 статьи в неделю

Требования к исполнителю:

1. Грамотное написание материалов

2. Знание тематики сайта (обязательно)

3. Ответственность и аккуратность

4. Готовность к длительному, в идеале - постоянному сотрудничеству

5. Регулярный выход на связь в мессенджерах (скайп или ася)