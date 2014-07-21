Добрый день! Необходимо сделать текстовое наполнение веб студии. Пожалуйста подавайте заявку только те, которые действительно знакомы и смогут написать о продвижении и создании сайтов. Фрилансеры которые хотят попробовать или могут попробовать ...
Рерайтеры на сайт полезных рекомендаций
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Для постоянной интересной работы требуется разбирающийся в теме рерайтер.
Нужно готовить большие статьи (объем 8-10 килознаков) и добавлять на сайт через CMS Wordpress, оформляя согласно нашим требованиям.
Статьи - рекомендации о том, как сделать что-то полезное для дома, а также сада/огорода, своими руками. Также есть на сайте рубрика о заготовках на зиму и выпечке. То есть должны быть подробные, пошаговые, с конкретными советами статьи.
Очень хорошо, если знаете движок, но при необходимости работе с ним научим. Есть подробная видеоинструкция) Уникальность по etxt антиплагиат (от 95).
Оплата - 35 руб/килознак. Раз в неделю на Webmoney
Планы - для начала 3 статьи в неделю
Требования к исполнителю:
1. Грамотное написание материалов
2. Знание тематики сайта (обязательно)
3. Ответственность и аккуратность
4. Готовность к длительному, в идеале - постоянному сотрудничеству
5. Регулярный выход на связь в мессенджерах (скайп или ася)
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