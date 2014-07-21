Ищем грамотного копирайтера (со знанием ботаники (цветы, растения домашние и уличные, уход, выращивание и т.д.) - приоритет!!) Задача написать 230 статей (по 4–7к знаков) по тз, оплата 40–45 руб за 1000 знаков. ...
Продающий текст для Landing Page
Ищем специалиста копирайтера для заполнения лэндингов продуманным продающим текстом.
Мы Вам пересылаем структуру сайта с рыбой, а Вы продумываете уникальный текст( преимущества, описания и т.д.), отзывы писать не нужно.
В заявке укажите стоимость заполнения одного лэндинга, срок работы и примеры подобных работ.
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