Продающий текст для Landing Page

Ищем специалиста копирайтера для заполнения лэндингов продуманным продающим текстом.

Мы Вам пересылаем структуру сайта с рыбой, а Вы продумываете уникальный текст( преимущества, описания и т.д.), отзывы писать не нужно.

В заявке укажите стоимость заполнения одного лэндинга, срок работы и примеры подобных работ.