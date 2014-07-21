Автор новостей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок380 просмотров

Требуются журналисты для написания новостей электроэнергетики.

Оплата 2 раза в месяц первого и 15 числа.

Оклад 7 000 р. в месяц.

Работа в рабочие дни 3 новости в день по 2к.

Фото предоставляем, заливка на сайт на джумле (обучаем)

Пишите в скайп, что в личке. Будем рады сотрудничеству.

Joomla
11 лет назад
el-sn
Серж 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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