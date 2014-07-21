Необходимо создать базу данных саморегулируемых организаций Москвы и Санкт-Петербурга в формате Microsoft Excel. Требуется работа только с сайтами организаций.
Нужен текст на главную
Компания занимается натяжными потолками и входными дверьми.
Нам нужен текст на главную страницу сайта.
Стоимость примерно 2500 руб.
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