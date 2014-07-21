Написать 230 статей на тему растений

Ищем грамотного копирайтера (со знанием ботаники (цветы, растения домашние и уличные, уход, выращивание и т.д.) - приоритет!!)

Задача написать 230 статей (по 4–7к знаков) по тз, оплата 40–45 руб за 1000 знаков.

Укажите вашу цену 40 или 45 руб — приоритет будет выдаваться меньшей цене.

Также укажите ваш опыт в копирайтинге. Принимайте во внимание объемы, они могут расшириться при условии качества.