Нужны фрилансеры для написания небольших постов и отзывов на форумах. Работа периодическая, подробности кандидатам.
Написать 230 статей на тему растений
Ищем грамотного копирайтера (со знанием ботаники (цветы, растения домашние и уличные, уход, выращивание и т.д.) - приоритет!!)
Задача написать 230 статей (по 4–7к знаков) по тз, оплата 40–45 руб за 1000 знаков.
Укажите вашу цену 40 или 45 руб — приоритет будет выдаваться меньшей цене.
Также укажите ваш опыт в копирайтинге. Принимайте во внимание объемы, они могут расшириться при условии качества.
Заявки фрилансеров
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