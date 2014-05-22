веб-дизайнер

УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА ПО АДЕКВАТНЫМ ЦЕНАМ:

-дизайн сайтов,-лэндинг, про страницы,-баннеры,-ретушь фото,-3d коробки.

СРОКИ РАЗРАБОТКИ:

В зависимости от сложности сайта срок разработки главной страницы 2-3 дня, внутренние - 1 день.

Работаю по будним дням, в исключительных случаях по договоренности возьмусь за работу и в выходные.