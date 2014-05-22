Alenast

Елена Alenast

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
веб-дизайнер

УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА ПО АДЕКВАТНЫМ ЦЕНАМ:

    -дизайн сайтов,-лэндинг, про страницы,-баннеры,-ретушь фото,-3d коробки.
СРОКИ РАЗРАБОТКИ:

В зависимости от сложности сайта срок разработки главной страницы 2-3 дня, внутренние - 1 день.

Работаю по будним дням, в исключительных случаях по договоренности возьмусь за работу и в выходные.

Портфолио

Отзывы заказчиков

zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Обработка 3-х фото
Алёна сделала работу очень профессионально. Была приятно удивлена качеством и скоростью исполнения! Мои самые положительные рекомендации. Теперь я знаю, к кому обратиться, когда появится необходимость!
C Александрой очень приятно работать, отличный заказчик! Рекомендую всем фрилансерам!
Ответный отзыв
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3259
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4849