веб-дизайнер
УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА ПО АДЕКВАТНЫМ ЦЕНАМ:
- -дизайн сайтов,-лэндинг, про страницы,-баннеры,-ретушь фото,-3d коробки.
В зависимости от сложности сайта срок разработки главной страницы 2-3 дня, внутренние - 1 день.
Работаю по будним дням, в исключительных случаях по договоренности возьмусь за работу и в выходные.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лайновые иконки325 просмотров
- Баннер скидка-косметика370 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
11 лет назад
Алёна сделала работу очень профессионально. Была приятно удивлена качеством и скоростью исполнения! Мои самые положительные рекомендации. Теперь я знаю, к кому обратиться, когда появится необходимость!
Ответный отзыв
C Александрой очень приятно работать, отличный заказчик! Рекомендую всем фрилансерам!
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3259
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4849