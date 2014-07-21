Ищем специалиста копирайтера для заполнения лэндингов продуманным продающим текстом. Мы Вам пересылаем структуру сайта с рыбой, а Вы продумываете уникальный текст( преимущества, описания и т.д.), отзывы писать не нужно. В заявке ...
Рерайтер на долгосрочной основе
Для постоянной работы требуется разбирающийся в теме рерайтер. Тематика для сайта pro-printer.org
Нужно готовить SEO подготовленные рерайт-статьи (объем 2–3 килознаков) и добавлять на сайт через CMS Joomla, оформляя согласно требованиям (вставка одного изображения к каждой статье, указание ключевых слов и описание к тексту).
Статьи должны быть уникальными по etxt антиплагиат или text.ru (от 95).
Оплата — 35 руб/килознак. Раз в неделю на Qiwi, кредитку Сбербанка или на счет телефона.
Объем работы — в среднем по 1 или 2 статьи в день (в дальнейшем возможно увеличение по согласованию сторон)
Требования к исполнителю:
1. Грамотное написание материалов
2. Знание тематики сайта (обязательно)
3. Ответственность и аккуратность
4. Готовность к длительному, в идеале — постоянному сотрудничеству
5. Регулярный выход на связь по почте или Viber
Заявки фрилансеров
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