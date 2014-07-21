Рерайтер на долгосрочной основе

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки347 просмотров

Для постоянной работы требуется разбирающийся в теме рерайтер. Тематика для сайта pro-printer.org

Нужно готовить SEO подготовленные рерайт-статьи (объем 2–3 килознаков) и добавлять на сайт через CMS Joomla, оформляя согласно требованиям (вставка одного изображения к каждой статье, указание ключевых слов и описание к тексту).

Статьи должны быть уникальными по etxt антиплагиат или text.ru (от 95).

Оплата — 35 руб/килознак. Раз в неделю на Qiwi, кредитку Сбербанка или на счет телефона.

Объем работы — в среднем по 1 или 2 статьи в день (в дальнейшем возможно увеличение по согласованию сторон)

Требования к исполнителю:

1. Грамотное написание материалов

2. Знание тематики сайта (обязательно)

3. Ответственность и аккуратность

4. Готовность к длительному, в идеале — постоянному сотрудничеству

5. Регулярный выход на связь по почте или Viber

Joomla
11 лет назад
Vollov
Максим 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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