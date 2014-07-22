Две статьи для сайта

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Завершен1 заявка134 просмотра

Требуется написать две статьи по зимней обуви для интернет-сайта. Объем около 3000 збп.

11 лет назад
adsged
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna525
Анна 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$8
2 дня
Хороший стиль, грамотная речь, добросовестное скрупулезное отношение к заданию. Желаю Анне дальнейших успехов
грамотный порядочный заказчик, готовый всегда ответить на все вопросы

Заявки фрилансеров

Anna525
Анна 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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