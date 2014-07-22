ответственный, порядочный специалист

Высшее техническое образование, хорошее знание английского языка, опыт работы инженером связи в сфере телекоммуникаций более 6 лет, работа с документацией на техническом английском языке. В настоящее время в декретном отпуске, основное место работы- инженер связи в сфере энергетики.