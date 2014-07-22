Anna525

Анна Шишкина Anna525

 
39 летРоссия/Хабаровск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
ответственный, порядочный специалист

Высшее техническое образование, хорошее знание английского языка, опыт работы инженером связи в сфере телекоммуникаций более 6 лет, работа с документацией на техническом английском языке. В настоящее время в декретном отпуске, основное место работы- инженер связи в сфере энергетики.

Портфолио
Отзывы заказчиков
adsged
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Две статьи для сайта
Хороший стиль, грамотная речь, добросовестное скрупулезное отношение к заданию. Желаю Анне дальнейших успехов
грамотный порядочный заказчик, готовый всегда ответить на все вопросы
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $30
нет рейтинга