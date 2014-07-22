ответственный, порядочный специалист
Высшее техническое образование, хорошее знание английского языка, опыт работы инженером связи в сфере телекоммуникаций более 6 лет, работа с документацией на техническом английском языке. В настоящее время в декретном отпуске, основное место работы- инженер связи в сфере энергетики.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Статьи226 просмотров
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
9 лет назад
Хороший стиль, грамотная речь, добросовестное скрупулезное отношение к заданию. Желаю Анне дальнейших успехов
Ответный отзыв
грамотный порядочный заказчик, готовый всегда ответить на все вопросы
Копирайтинг
1 отзыв
от $30
нет рейтинга