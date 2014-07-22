Копирайтер

Обязанности:

- написание различных текстов и новостей, а также контентов для клиентских сайтов;

- корректура текста.

Требования:

- опыт работы не менее 1 года;

- умение осваивать новые темы и генерировать новые идеи;

- безупречная письменная грамотность;

- работа в сети Интернет;

- самостоятельность, креативность мышления, умение работать в команде на результат, преданность своей работе и общему делу.