Копирайтер для регулярного написания статей

Для периодического написания статей на сайт удаленно требуется копирайтер.

Сайт посвящен бизнесу. Тематика статей - бизнес идеи, как создать свой бизнес.

Задача - регулярно, 2 раза в неделю писать статьи на темы из уже имеющегося списка.

Примерный план статьи почти всегда одинаков и будет дан. Объем статей - до 5000 знаков.

ПОдбирать картинки не надо. Расставлять анкоры - почти никогда не надо.

Что требуется от материала:

1 Пистаь по теме, можно с ошибками в словах, но не скучно.

2 Приветствуется авторский стиль.

3 Уникальность - не менее 90, по Адвего.

Что требуется от исполнителя:

1 Нахождение в сети в течение дня для оперативной связи

2 Своевременное внесение правок, если они будут

3 Пунктуальность, сдача статей в срок

4 Умение писать по теме, не разбавляя текст водой

Оплата:

Сначала 200 руб/статья, далее, плавное увеличение ценника с шагом 50 руб.

Возможны потребуется написание статей с аналитическим уклоном. Их стоимость - до 500 руб/статья.

Есть определенные бонусы, которые будут обсуждаться с реальным кандидатом.