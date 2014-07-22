Необходимо составить описания стоматологических клиник г. Москвы для публикации в каталоге. Очень большой объем работы. Оплата — от 30 руб. за 1000 знаков без пробелов Я.Деньгами или WMR, стандартный размер описания — от 300 ...
Копирайтер для регулярного написания статей
Для периодического написания статей на сайт удаленно требуется копирайтер.
Сайт посвящен бизнесу. Тематика статей - бизнес идеи, как создать свой бизнес.
Задача - регулярно, 2 раза в неделю писать статьи на темы из уже имеющегося списка.
Примерный план статьи почти всегда одинаков и будет дан. Объем статей - до 5000 знаков.
ПОдбирать картинки не надо. Расставлять анкоры - почти никогда не надо.
Что требуется от материала:
1 Пистаь по теме, можно с ошибками в словах, но не скучно.
2 Приветствуется авторский стиль.
3 Уникальность - не менее 90, по Адвего.
Что требуется от исполнителя:
1 Нахождение в сети в течение дня для оперативной связи
2 Своевременное внесение правок, если они будут
3 Пунктуальность, сдача статей в срок
4 Умение писать по теме, не разбавляя текст водой
Оплата:
Сначала 200 руб/статья, далее, плавное увеличение ценника с шагом 50 руб.
Возможны потребуется написание статей с аналитическим уклоном. Их стоимость - до 500 руб/статья.
Есть определенные бонусы, которые будут обсуждаться с реальным кандидатом.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Для постоянной работы требуется разбирающийся в теме рерайтер. Тематика для сайта pro-printer.org Нужно готовить SEO подготовленные рерайт-статьи (объем 2–3 килознаков) и добавлять на сайт через CMS Joomla, оформляя согласно требованиям (вставка одного изображения к ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищем специалиста копирайтера для заполнения лэндингов продуманным продающим текстом. Мы Вам пересылаем структуру сайта с рыбой, а Вы продумываете уникальный текст( преимущества, описания и т.д.), отзывы писать не нужно. В заявке ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Ищем грамотного копирайтера (со знанием ботаники (цветы, растения домашние и уличные, уход, выращивание и т.д.) - приоритет!!) Задача написать 230 статей (по 4–7к знаков) по тз, оплата 40–45 руб за 1000 знаков. ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужны фрилансеры для написания небольших постов и отзывов на форумах. Работа периодическая, подробности кандидатам.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $71
Компания занимается натяжными потолками и входными дверьми. Нам нужен текст на главную страницу сайта. Стоимость примерно 2500 руб.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать базу данных саморегулируемых организаций Москвы и Санкт-Петербурга в формате Microsoft Excel. Требуется работа только с сайтами организаций.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требуется SEO-рерайтер для написания текстов категорий, SEO-статей и т.д. для нескольких сайтов. 1)Обязательно знать и понимать такие термины: тошнотность, вхождение, переспам и т.д. 2)Обязателен опыт работы SEO-рерайтером (потребуется предоставить примеры). ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуются журналисты для написания новостей электроэнергетики. Оплата 2 раза в месяц первого и 15 числа. Оклад 7 000 р. в месяц. Работа в рабочие дни 3 новости в день по 2к. ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад