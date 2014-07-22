Копирайтер для регулярного написания статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен30 заявок388 просмотров

Для периодического написания статей на сайт удаленно требуется копирайтер.

Сайт посвящен бизнесу. Тематика статей - бизнес идеи, как создать свой бизнес.

Задача - регулярно, 2 раза в неделю писать статьи на темы из уже имеющегося списка.

Примерный план статьи почти всегда одинаков и будет дан. Объем статей - до 5000 знаков.

ПОдбирать картинки не надо. Расставлять анкоры - почти никогда не надо.

Что требуется от материала:

1 Пистаь по теме, можно с ошибками в словах, но не скучно.

2 Приветствуется авторский стиль.

3 Уникальность - не менее 90, по Адвего.

Что требуется от исполнителя:

1 Нахождение в сети в течение дня для оперативной связи

2 Своевременное внесение правок, если они будут

3 Пунктуальность, сдача статей в срок

4 Умение писать по теме, не разбавляя текст водой

Оплата:

Сначала 200 руб/статья, далее, плавное увеличение ценника с шагом 50 руб.

Возможны потребуется написание статей с аналитическим уклоном. Их стоимость - до 500 руб/статья.

Есть определенные бонусы, которые будут обсуждаться с реальным кандидатом.

Написание статей
11 лет назад
sw0
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Povitrylya
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$5
30 дней
Отличный исполнитель.
Очень понравилось работать с Максимом. Хороший заказчик и человек. Постановка задачи отличная, оперативно отвечает на вопросы, оплата вовремя. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Povitrylya
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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