Требуется автор для написания статей объемом 2200–2500 знаков по определенным темам (без ключевых слов). Темы интересные. Статьи должны быть уникальными (не рерайт), грамотными, интересными для читателя, полезными.

Опытным, высоко оценивающим себя, копирайтерам просьба не откликаться, так как оплата не высокая, но заказы есть всегда.

Готова сотрудничать с грамотными новичками.