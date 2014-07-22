Требуется автор для написания статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен32 заявки497 просмотров

Требуется автор для написания статей объемом 2200–2500 знаков по определенным темам (без ключевых слов). Темы интересные. Статьи должны быть уникальными (не рерайт), грамотными, интересными для читателя, полезными.

Опытным, высоко оценивающим себя, копирайтерам просьба не откликаться, так как оплата не высокая, но заказы есть всегда.

Готова сотрудничать с грамотными новичками.

Написание статей
11 лет назад
Tatulya555
Татьяна 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранные исполнители

wilya
55 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$7
30 дней
Дмитрий очень ответственный автор. Пишет замечательные, интересные, уникальные статьи. Соблюдает все требования и выполняет работу раньше срока. Очень довольна сотрудничеству с ним! Рекомендую!
С Татьяной работать просто и быстро. Четкое задание, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен, продолжаем работать.
Vladislav_n
Влад 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
30 дней
Влад отличный копирайтер! Пишет грамотные статьи, соблюдая все требования. Работу сдает всегда раньше срока. Выполняет большие объемы. Статьи у Влада интересные и емкие. Продолжаю сотрудничать с ним.
Татьяна очень приятный в общении человек. Всегда дает четкие и структурированные ТЗ. Оплату проводит всегда в сроки и в полном объеме. Работать с ней одно удовольствие. Рекомендую всем Татьяну, а также надеюсь на дальнейшее продолжительное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

wilya
55 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
Vladislav_n
Влад 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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