Рерайт 20 обзоров телевизоров

1. С уникальностью не менее 95% по Advwgo Plagiatus.

2. Не отставлять целых больших предложений без изменения. Можно ломать и переставлять предложения.

3. Тест должен получиться для людей, адекватный и нормальный.

Все тексты будут тщательно проверяться и перечитываться маркетологом.

Касса – 40 р. за 1000 знаков без пробелов.

Срок – 5-6 дней.

По итогам работы, в случае адекватности исполнителя, будут заказы на постоянной основе.

http://tv-smart.ru/2011/08/24/obzor-trjokhmernogo-televizora-lg-cinema-3d-55lw650s/

Картинки и таблицы пропускать.