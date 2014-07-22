Рерайт (педагогика)

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Завершен26 заявок252 просмотра

Сделать рерайт.

Текст вышлю на почту.

Дисциплина - педагогика.

8 085 знаков без пробелов.

Уникальность по etxt должна быть не менее 90%, сейчас 13%.

11 лет назад
vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

juli11111
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Юлия - отличный рерайтер. Быстрый выход на связь, качественная работа, оперативность. Спасибо! Удачи!
Очень понравилось работать с Мариной. Четко ставит задачу, всегда на связи. Мгновенная проверка работы и моментальная оплата. Работать с таким заказчиком одно удовольствие. Рекомендую как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

juli11111
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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