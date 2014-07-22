Обязанности: - написание различных текстов и новостей, а также контентов для клиентских сайтов; - корректура текста. Требования: - опыт работы не менее 1 года; - умение осваивать новые темы и ...
Рерайт (педагогика)
Сделать рерайт.
Текст вышлю на почту.
Дисциплина - педагогика.
8 085 знаков без пробелов.
Уникальность по etxt должна быть не менее 90%, сейчас 13%.
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